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26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 34

Около Дома культуры в красноярском селе нашли мёртвого кемеровского школьника

Около Дома культуры в красноярском селе нашли мёртвого кемеровского школьника

К правоохранителям вечером 25 июля поступил сигнал, что за зданием районного дома культуры в селе  Тюхтет находится тело 11-летнего мальчика. Выяснилось, что ребёнок приехал из Кемерова погостить у тёти. Предварительно установлено, что школьник с приятелями купили газовые баллончики для заправки зажигалок. Ребята стали вдыхать пары, через какое-то время один из мальчиков упал и умер.   

-  Предварительной причиной смерти могло стать отравление от вдыхания паров газа из баллончика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, опрашиваются родственники и знакомые погибшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

 
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