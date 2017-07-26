Около Дома культуры в красноярском селе нашли мёртвого кемеровского школьника

К правоохранителям вечером 25 июля поступил сигнал, что за зданием районного дома культуры в селе Тюхтет находится тело 11-летнего мальчика. Выяснилось, что ребёнок приехал из Кемерова погостить у тёти. Предварительно установлено, что школьник с приятелями купили газовые баллончики для заправки зажигалок. Ребята стали вдыхать пары, через какое-то время один из мальчиков упал и умер.

- Предварительной причиной смерти могло стать отравление от вдыхания паров газа из баллончика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, опрашиваются родственники и знакомые погибшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.