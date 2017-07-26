Специалисты Ростехнадзора выясняют причины гибели кузбасского шахтёра

В Сибирском управлении Ростехнадзора рассказали, что комиссия преступила к расследованию несчастного случая на шахте «Анжерская-Южная». «Сегодня тело горняка было обнаружено и поднято на поверхность. Специалисты установят причины и обстоятельства гибели работника», - рассказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что сейчас горноспасатели завершили все работы на шахте и вернулись в пункт постоянной дислокации.

Напомним, 24 июля на предприятии произошёл выброс газа и обвал породы. В это время под землёй находились 79 человек. Почти всё шахтёры смогли самостоятельно выйти на поверхность. Один горняк погиб.