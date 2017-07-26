По факту гибели в погребе четырёх человек в Кузбассе возбудили уголовное дело

В Тяжинском районе от угарного газа в погребе погибли четыре человека. Трое из них - сотрудники МЧС, которые приехали на вызов и пытались поднять тело хозяина хранилища. По предварительной версии, 75-летний мужчина спустился в погреб недостаточно хорошо проветрив его после протопки. Сейчас в обстоятельствах гибели пенсионера и сотрудников МЧС разбираются правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по региону.