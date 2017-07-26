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26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 373

Стало известно, где будут судить Юрия Мовшина

Стало известно, где будут судить Юрия Мовшина

«Верховный Суд РФ решил изменить территориальную подсудность дела. Его будет рассматривать Абаканский городской суд Республики Хакасия», - сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Дениса Лосева – мужа погибшей Натальи Лосевой.

Такое решение было принято в связи с ходатайством сторон о переносе процесса в другой город. Родственники погибших хотели, чтобы уголовное дело рассматривали в Красноярске, именно там проживают семь из десяти потерпевших. «Сам Юрий Мовшин хотел, чтобы суд состоялся в нейтральном городе», - добавил потерпевший.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Кемеровском районе 23 апреля 2016 года. Тогда в страшной аварии погибли четыре человека. Юрию Мовшину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 
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