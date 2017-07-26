Стало известно, где будут судить Юрия Мовшина

«Верховный Суд РФ решил изменить территориальную подсудность дела. Его будет рассматривать Абаканский городской суд Республики Хакасия», - сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Дениса Лосева – мужа погибшей Натальи Лосевой.

Такое решение было принято в связи с ходатайством сторон о переносе процесса в другой город. Родственники погибших хотели, чтобы уголовное дело рассматривали в Красноярске, именно там проживают семь из десяти потерпевших. «Сам Юрий Мовшин хотел, чтобы суд состоялся в нейтральном городе», - добавил потерпевший.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Кемеровском районе 23 апреля 2016 года. Тогда в страшной аварии погибли четыре человека. Юрию Мовшину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).