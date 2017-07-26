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Новости |Общество, Здравоохранение
26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 137

В Кузбассе появился уникальный аппарат, помогающий дышать малышам

Детская областная клиническая больница приобрела швейцарский аппарат за 3 с половиной миллиона рублей. Это принципиально новое оборудование, которое автоматически подстраивается под физиологические особенности каждого малыша, корректируя дыхательную недостаточность. Среди программ предусмотрен и режим «семья». Чтобы родителей, которые приходят навещать своего ребенка, не пугали диаграммы и показатели на мониторе, аппарат во время посещения переключается на веселые антистрессовые картинки. За год в отделение попадают около пятисот малышей и четыреста из них нуждаются в вентиляции лёгких. 

 
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