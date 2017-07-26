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Новости |Общество
26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 320

В Кемерове закрывается отдел защиты прав потребителей

В Кемерове закрывается отдел защиты прав потребителей

 

Газета «Кузбасс» со ссылкой на заместителя главы города по экономическим вопросам Татьяну Ананьеву сообщила, что в администрации Кемеровской области закрывается отдел защиты прав потребителей.

«Управление не снимает с себя функций по оказанию первичной консультационной помощи по защите прав потребителей», – пояснила замглавы Кемерова.

По её словам, сейчас правовая грамотность потребителей и предпринимателей значительно повышается. Отмечается, что в Кемерове кроме отдела по защите прав потребителей горадминистрации помощь такого рода оказывает консультационный центр для потребителей и несколько общественных организаций.   

 
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