В Кемерове закрывается отдел защиты прав потребителей

Газета «Кузбасс» со ссылкой на заместителя главы города по экономическим вопросам Татьяну Ананьеву сообщила, что в администрации Кемеровской области закрывается отдел защиты прав потребителей.

«Управление не снимает с себя функций по оказанию первичной консультационной помощи по защите прав потребителей», – пояснила замглавы Кемерова.

По её словам, сейчас правовая грамотность потребителей и предпринимателей значительно повышается. Отмечается, что в Кемерове кроме отдела по защите прав потребителей горадминистрации помощь такого рода оказывает консультационный центр для потребителей и несколько общественных организаций.