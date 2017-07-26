Депутат Госдумы оценил готовность Междуреченска ко Дню Шахтёра

В Междуреченске продолжается подготовка к главному кузбасскому празднику – Дню Шахтера. Одним из подарков станет новый парк отдыха. Ему уже дали название «Аллея Сказок». Строительные работы ведутся в рамках федерального проекта «Парки малых городов». Аллея сказок будет расположена в центральной части вдоль берега реки. Сегодня здесь побывал депутат государственной думы Антон Горелкин, который лично проверил как идут работы, закончить которые необходимо до середины августа .