Кузбасские таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Китая

Очередной канал незаконного оборота наркотиков перекрыли кузбасские таможенники. Они выяснили, что кемеровчанин получил в посылке из Гонконга 18 граммов белого порошка. Во время обыска у него дома были изъяты наркотики, а также приспособление для фасовки. Вещество оказалось производным метилэфедрона. Это новый вид, который в народе уже назвали Флаккой или Скоростью, а в Америке - «пятидолларовым безумием». Теперь кемеровчанину грозит до 20-ти лет лишения свободы.