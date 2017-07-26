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26 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 86

Кузбасские таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Китая

Очередной канал незаконного оборота наркотиков перекрыли кузбасские таможенники. Они выяснили, что кемеровчанин получил в посылке из Гонконга 18 граммов белого порошка. Во время обыска  у него дома были изъяты наркотики, а также приспособление для фасовки. Вещество оказалось производным метилэфедрона. Это новый вид, который в народе уже назвали Флаккой или Скоростью, а в Америке  - «пятидолларовым безумием». Теперь кемеровчанину грозит до 20-ти  лет лишения  свободы. 

 
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