Мэр Новокузнецка хочет привезти в город Deep Purple и Nazareth

Новокузнечане могут увидеть выступление легендарных рок-групп.



О возможном приезде в Кузбасс звёзд мировой величины и о других планах на посту мэра Новокузнецка рассказал Сергей Кузнецов.

«Нужно сделать в городе все дороги, восстановить трамваи, провести 400-летний юбилей, привезти сюда [лидера группы Nazareth Уильяма] Маккаферти, Яна Гиллана [из Deep Purple]», - цитирует градоначальника «Газета Кемерова».

Стоит отметить, что 400-летний юбилей Новокузнецк отметит в 2018 году.