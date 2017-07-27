Семьям кузбасских спасателей, которые задохнулись в погребе, окажут материальную помощь

Об этом заявили в управлении МЧС по Кемеровской области. Сейчас на место трагедии выехали руководители ведомства, они выяснят, в чем нуждаются дети и вдовы.

ЧП произошло в посёлке Листвянка Тяжинского района. Сотрудники МЧС прибыли на вызов, чтобы поднять тело пенсионера, который протапливал овощехранилище дровами и не проветрил его. Спустившиеся под землю специалисты получили смертельную дозу отравления угарным газом.