Угольные предприятия Кузбасса предлагают специалистам среднюю зарплату 39 тысяч рублей

Угольные предприятия Кузбасса ждут новых сотрудников. По количеству вакансий отрасль занимает третью позицию в регионе - после строительной и бюджетной. Сегодня требуется три с половиной тысячи специалистов со средней заработной платой 39 тысяч рублей. Самыми востребованными остаются водители большегрузных автомобилей, машинисты карьерной техники, подземные электрослесари, проходчики, взырвники и машинисты насосных установок.