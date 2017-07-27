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Новости |Общество
27 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 38

Угольные предприятия Кузбасса предлагают специалистам среднюю зарплату 39 тысяч рублей

Угольные предприятия Кузбасса ждут новых сотрудников. По количеству вакансий отрасль занимает третью позицию в регионе - после строительной и бюджетной. Сегодня требуется три с половиной тысячи специалистов со средней заработной платой 39 тысяч рублей.  Самыми востребованными остаются водители большегрузных автомобилей, машинисты карьерной техники, подземные электрослесари, проходчики, взырвники и машинисты насосных установок. 

 
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