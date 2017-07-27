В Новокузнецке ищут девушек, подпаливших уличное пианино

ЧП произошло 26 июля в новокузнецком арт-сквере: здесь две девушки подожгли пианино. На фото видно, как они идут к инструменту, а на другом снимке одна из подруг уже сидит за пианино, которое горит.

Девушкам примерно 15-17 лет, рост приблизительно 160-165 сантиметров, волосы длинные. Одна из горожанок был одета в чёрную майку без рукавов с надписью, в голубые джинсы, на ногах - тёмные кроссовки с розовыми вставками.

Вторая девушка одета в синие джинсы, чёрную футболку с длинным рукавом, белые кроссовки. Кроме того, в руках она держала картину, где изображён пейзаж, сообщают в полиции по Кемеровской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по номерам: 02 или 8 (3843) 45-42-52, анонимность гарантируется.