Соцсети: в Кемерове поймали таксиста без прав, устроившего ДТП

Кемеровчане делятся фотографиями таксиста, которого задержали сотрудники ГИБДД. «Поймали таксиста без прав», - сообщил автор фотографий, на которых видно, как два полицейских автомобиля стоят возле такси, а водитель Renault Logan сидит в машине ДПС. Судя по фото, таксист пребывает в хорошем настроении.

Незадолго до задержания всё тот же водитель устроил ДТП на пересечении улиц Радищева и Космическая. Последствия аварии снял на видеорегистратор кемеровчанин. «Пьяные отморозки на Логане. После чего пытались скрыться с места ДТП, кто в разбег, а кто на машине» (авторский стиль сохранён), - прокомментировал действия виновника аварии автор видео.

Связано ли задержание автолюбителя с ДТП, не уточняется.