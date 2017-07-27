В Новокузнецке 13-летняя девочка упала с балкона третьего этажа

Происшествие случилось 26 июля, сообщили в полиции по Кемеровской области. Девочка нашла во дворе мобильник соседки, с которой у неё были напряженные отношения. Она не вернула телефон и рассказала о находке своей маме. Женщина потребовала, чтобы дочь, отнесла гаджет хозяйке. Вскоре мать подростка увидела соседку через окно и позвала в гости, чтобы отдать телефон.

Не желая встречаться с женщиной, девочка-подросток вышла на балкон и попыталась перелезть в окно соседнего подъезда, но упала. Её отвезли в больницу с переломом позвоночника и другими травмами.