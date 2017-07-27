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27 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 576

Синоптики Кузбасса дали прогноз на последние выходные июля

Синоптики Кузбасса дали прогноз на последние выходные июля

В пятницу регион попадёт  в теплый сектор циклона, сохранятся осадки, грозы и град. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура  в пределах…+28…+33, ночью  …+13…+18. В субботу  усилится западный ветер,  порывы могут достигать 22 метров в секунду. Возможны дожди с грозами. Температура …+21…+26, ночью до 14 тепла.

 - В воскресенье днем…+22…+27, в ночные часы 12-17 тепла. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду, - сообщили  в Кемеровском гидрометцентре.

 

 
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