Синоптики Кузбасса дали прогноз на последние выходные июля

В пятницу регион попадёт в теплый сектор циклона, сохранятся осадки, грозы и град. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура в пределах…+28…+33, ночью …+13…+18. В субботу усилится западный ветер, порывы могут достигать 22 метров в секунду. Возможны дожди с грозами. Температура …+21…+26, ночью до 14 тепла.

- В воскресенье днем…+22…+27, в ночные часы 12-17 тепла. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.