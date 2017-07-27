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Новости |Общество
27 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 143

Стало известно, когда сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове облаву

Стало известно, когда сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове облаву

Автоинспекторы будут искать пьяных водителей и нарушителей правил перевозки детей.

Массовые проверки автомобилистов пройдут в Кемерове 28 июля. Утром сотрудники ГИБДД расположатся вблизи детских образовательных и медицинских учреждений и проследят за тем, как водители перевозят детей. Нарушителям выпишут штраф в размере 3000 рублей.

Вечером того же дня инспекторы будут выявлять пьяных водителей. «В определённых местах дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя», - сообщили в кемеровской ГИБДД.   

 Также в этот день проверят водителей мототранспорта. 

 
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