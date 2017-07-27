Стало известно, когда сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове облаву

Автоинспекторы будут искать пьяных водителей и нарушителей правил перевозки детей.

Массовые проверки автомобилистов пройдут в Кемерове 28 июля. Утром сотрудники ГИБДД расположатся вблизи детских образовательных и медицинских учреждений и проследят за тем, как водители перевозят детей. Нарушителям выпишут штраф в размере 3000 рублей.

Вечером того же дня инспекторы будут выявлять пьяных водителей. «В определённых местах дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя», - сообщили в кемеровской ГИБДД.

Также в этот день проверят водителей мототранспорта.