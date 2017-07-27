МЧС Кузбасса предупредило о грозах и усилении ветра

В пятницу, 28 июля в Кемеровской области ожидаются ливни с грозами, град и усиление ветра до 21 метра в секунду. Водителям советуют ставить машины в гаражи и на закрытые стоянки, а при движении - строго соблюдать все меры безопасности. Спасатели напоминают, что при грозе нельзя укрываться под деревьями, около недостроенных зданий и у ЛЭП.

- Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери, - призвали в МЧС по региону.