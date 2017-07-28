В Кузбассе утонула 10-летняя девочка

Школьница отдыхала под присмотром взрослого человека, однако мужчина не смог её спасти.



В Мариинском районе 27 июля 10-летняя девочка со сверстницей отдыхали на водоёме под присмотром друга семьи. Дети купались, а 43-летний мужчина присматривал за ними с берега.

«В какой-то момент 10-летняя девочка оступилась и провалилась в донную яму, её сверстница тут же убежала на сушу. Мужчина пытался своими силами найти ребёнка, однако ему это не удалось, и он вызвал полицейских и службу спасения. Поисковая операция заняла несколько часов. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность», - цитирует «Сибдепо» представителя СК РФ по Кузбассу.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.