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28 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 89

Заместителя главы Кемерова наказали за отписку бизнесмену

Заместителя главы Кемерова наказали за отписку бизнесмену

Прокуратура Кемерова после жалобы предпринимателя проверила, как исполняется закон  о порядке рассмотрения обращений. Дело в том, что бизнесмен обратился в администрацию Кемерова с жалобой на незаконные действия должностных лиц органа местного самоуправления. Разобраться в ситуации поручили заместителю главы города. Он отнёсся к этому без особого интереса.

- Однако он не разобрался с доводами заявителя, отнесся ненадлежащим образом к исполнению поручения и направил ответ, не содержащий сведений по доводам обращения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. В результате чиновника оштрафовали на 5.000 рублей.

 
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