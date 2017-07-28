Заместителя главы Кемерова наказали за отписку бизнесмену

Прокуратура Кемерова после жалобы предпринимателя проверила, как исполняется закон о порядке рассмотрения обращений. Дело в том, что бизнесмен обратился в администрацию Кемерова с жалобой на незаконные действия должностных лиц органа местного самоуправления. Разобраться в ситуации поручили заместителю главы города. Он отнёсся к этому без особого интереса.

- Однако он не разобрался с доводами заявителя, отнесся ненадлежащим образом к исполнению поручения и направил ответ, не содержащий сведений по доводам обращения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. В результате чиновника оштрафовали на 5.000 рублей.