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28 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 90

В Новокузнецке установили новое уличное пианино

В Новокузнецке установили новое уличное пианино

Инструмент приобрёл за свой счёт местный житель.

В арт-сквере Новокузнецка, где ранее две девушки подожгли уличное пианино, установили новый музыкальный инструмент. Такой подарок городу сделал местный житель Александр Батурин.  

«Сейчас решается вопрос о раскраске музыкального инструмента, как это было ранее», - цитирует «Сибдепо» администрацию Новокузнецка.

Стоит отметить, что личности поджигательниц уже установлены. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».  

 
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