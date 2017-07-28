В Новокузнецке установили новое уличное пианино

Инструмент приобрёл за свой счёт местный житель.



В арт-сквере Новокузнецка, где ранее две девушки подожгли уличное пианино, установили новый музыкальный инструмент. Такой подарок городу сделал местный житель Александр Батурин.

«Сейчас решается вопрос о раскраске музыкального инструмента, как это было ранее», - цитирует «Сибдепо» администрацию Новокузнецка.

Стоит отметить, что личности поджигательниц уже установлены. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».