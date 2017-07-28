В Кузбасском посёлке воссоздадут церковь 19 века

В отдаленном поселке Усть-Анзас Таштагольского района планируют воссоздать церковь Святой Троицы, 1882 года постройки. После революции в ее здании размещалась школа, а потом из-за ветхости сооружение разобрали. В 90-х годах прошлого века молодой священник Игорь Кропочев приступил к строительству прихода. По воспоминаниям старожилов составили проект и всем миром залили фундамент. Но работы встали после отъезда настоятеля. Храм в Усть-Анзасе, по мнению специалистов, был настоящим произведением деревянного зодчества.