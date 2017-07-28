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28 июля 2017 ГТРК «Кузбасс» 298

В Кузбассе ищут 25-летнюю девушку

В Кузбассе ищут 25-летнюю девушку

В селе Панфилово Кемеровской области 4 июля пропала 25-летняя Милана Кагерманова. Более трёх недель о местонахождении девушки ничего неизвестно.

«Рост пропавшей 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза голубые. Милана Кагерманова была одета в чёрную майку, зелёные джинсы и мокасины. С собой у неё была зелёная сумка и связка ключей», - передаёт приметы девушки «Газета Кемерова».

Отмечается, что на пояснице у Миланы Кагермановой есть татуировка.

Если вам что-нибудь известно о том, где сейчас находится девушка, звоните по телефонам: 8-904-965-8208, 8-800-700-5452, 112.   

 
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