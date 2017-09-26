Блогеры из Nemagia уличили адвоката самозванца во лжи

Ведущие YouTube-канала Nemagia опровергли информацию о том, что Сергей Воронин является их представителем. По словам блогеров, они никогда не обращались к этому человеку за помощью, однако изданию «Ведомости» мужчина заявил, что он адвокат кемеровчан.

«Ребята, некто адвокат Воронин от нашего имени комментирует ситуацию различным новостным изданиям. А самое главное, что эти издания не проверив эту информацию от него, что он наш адвокат с удовольствием ее публикуют. Никакого Воронина мы не знаем и не заключали с ним никакие договора и никакими полномочиями давать комментарии не наделяли его», - написал соавтор проекта Михаил Печерский на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, бизнесмен Олег Тиньков подал иск в суд о защите чести и достоинства на проект Nemagia, а один из авторов канала - Алексей Псковитин подозревается в клевете.