Стали известны причины гибели рабочего на кузбасской шахте

В Кузбассе завершено расследование несчастного случая на шахте «Юбилейная», где 23 августа погиб проходчик.

По сообщению Ростехнадзора, причинами трагедии стали: несогласованность действий между членами бригады машинистов горно-выемочных машин при зачистке забоя от горной массы и выезда комбайна из забоя вентиляционного штрека 16-21; нахождение пострадавшего проходчика в опасной зоне работы проходческого комбайна КП21-150 в вентиляционном штреке 16-21.

Также в ходе проверки было выявлено отсутствие необходимой документации и недостаточный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

Все результаты экспертизы передали в следственные органы.

Ранее Вести42.ru сообщали, что в Новокузнецке спасатели подняли на поверхность тело 30-летнего рабочего шахты «Юбилейная». Мужчина слишком близко подошёл к комбайну, из-за чего его затянуло под породоразрушающий элемент.