Олег Тиньков отзывает иски против кемеровских блогеров Nemagia

Владелец «Тинькофф банка» не будет судиться с Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским.



Олег Тиньков в интервью с блогером Амираном Сардаровым заявил, что отзывает оба иска против авторов You-Tube-канала Nemagia.

«Я тебе обещаю, что во вторник отзову все иски: и уголовные, и административные. Я заберу иски без условий. Это их теперь. Извиняются они, не извиняются, посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения или выпрашивать. Пусть это останется на их совести», - сказал Олег Тиньков.

Стоит отметить, что своё обещание предприниматель должен выполнить во вторник 26 сентября. На данный момент информации об отзыве исков нет.

Напомним, скандал между кемеровскими блогерами и банкиром разгорелся в начале августа после того, как авторы канала Nemagia сняли видео о бизнесмене и его банке.