В Кузбассе продолжают развозить благотворительные овощные наборы







Акция проходит уже 17 лет. По 50 килограммов картофеля, по 10 моркови, свёклы и капусты получают кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно вырастить урожай. А также - вдовы, матери военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Овощи привезут волонтёры после письменного обращения в управление соцзащиты по месту жительства. В этом году обеспечить дарами осени всех нуждающихся должны до 1 октября. Сегодня гостей встречали в Беловском районе