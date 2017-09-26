Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
26 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 101

В Кузбассе продолжают развозить благотворительные овощные наборы



Акция проходит уже 17 лет. По 50 килограммов картофеля, по 10 моркови, свёклы и капусты получают кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно вырастить урожай. А также - вдовы, матери военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.  Овощи  привезут волонтёры после письменного обращения в управление соцзащиты по месту жительства. В этом году обеспечить дарами осени всех нуждающихся должны до 1 октября. Сегодня  гостей встречали в Беловском районе 

 
Архив
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

«Вести-Кузбасс» и областной кардиоцентр проводят акцию «Здоровое сердце»
11 сентября 2017 1708
В Кузбассе пройдут губернаторские сельскохозяйственные ярмарки
26 сентября 2017 271
Кузбассовцам раздали овощные наборы
26 сентября 2017 76
В домах Анжеро-Судженска появилось тепло
26 сентября 2017 111
Кузбасский Хатико и его щенки ищут хозяев
26 сентября 2017 125
Кузбассовцев призвали помочь мужчине, которого могут выселить из квартиры из-за 25 кошек
26 сентября 2017 217
Супруги из Краснодара убили и съели 30 человек
26 сентября 2017 648
В Прокопьевском районе прошла «Грязная прогулка»
26 сентября 2017 146
В Кузбассе прекращено уголовное дело об убийстве Виктории Реймер
26 сентября 2017 2089
Кемеровчанка дистанционно обманула жителей Самарской и Архангельской областей
26 сентября 2017 154
В Кузбассе продолжают развозить благотворительные овощные наборы
26 сентября 2017 101
Жители кемеровского двора выступили против благоустройства
26 сентября 2017 338
В Кемерове ночью ограничат движение
26 сентября 2017 132
Олег Тиньков отзывает иски против кемеровских блогеров Nemagia
26 сентября 2017 423
На въезде в Новокузнецк сбили человека
26 сентября 2017 124
Стали известны причины гибели рабочего на кузбасской шахте
26 сентября 2017 337
В Кемерове балерина помогает горожанам держать себя в форме
26 сентября 2017 219
В Кузбассе успешно делают операции по реконструкции искривлённой грудной клетки
26 сентября 2017 131
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 26.09.17
26 сентября 2017 64
События недели
"События недели" от 24.09.2017
24 сентября 2017 513
Жителю Кузбасса грозит пожизненный срок
26 сентября 2017 192
Список финалистов акции "Здоровое сердце"
26 сентября 2017 44
В Кузбассе пройдёт фестиваль советской песни
25 сентября 2017 119
Тимбилдинг ГТРК «Кузбасс»
25 сентября 2017 126
В Кемерове нашли брусчатку 30-х годов
25 сентября 2017 135
Видео: кемеровский цирк
25 сентября 2017 163
Каков основной метод лечения инфаркта миокарда?
25 сентября 2017 56
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.