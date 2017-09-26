Супруги из Краснодара убили и съели 30 человек

Полицейские раскрыли каннибалов по фотографиям в мобильном телефоне.

По сообщению издания «Газета.ru», 11 сентября в правоохранительные органы Краснодара обратились дорожные рабочие, которые наткнулись на шокирующие фотографии в найденном телефоне. На снимках хозяин гаджета позировал с отрезанными частями человеческих тел, в том числе с кистью руки во рту.

Оперативники вычислили владельца телефона и провели задержание, в ходе которого подозреваемый оказал сопротивление. Затем стражи порядка доставили в отделение и супругу мужчины.

«За ночь следственная группа обнаружила семь закопанных трупов. Кому они принадлежат, доподлинно неизвестно, но возможно проведение ДНК-экспертизы. По предварительным данным, своих жертв каннибалы усыпляли эфиром и корвалолом. Дома у маньяков нашли множество телефонов жертв, а также видеоуроки и рецепты приготовления человечины. Также обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с жертв. В холодильнике были найдены семь пакетов с замороженными людскими останками», - передаёт «Газета.ru».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».