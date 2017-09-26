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26 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 180

Кузбассовцев призвали помочь мужчине, которого могут выселить из квартиры из-за 25 кошек

Появились первые результаты анализа проб воздуха, их специалисты Роспотребнадзора взяли в квартире, где живёт 25 кошек. В 11.40 мы рассказывали о том, что жители Новокузнецка пожаловались на соседей, организовавших приют животных. И вот стало известно,  содержание аммиака   превышено в 7–8 раз. Заключение, в том числе по другим показателям, подготовят к концу недели. И тогда судебные приставы подадут на собственника жилья в суд. Единственный выход, раздать усатых как можно быстрее. Если вам нужна кошка, звоните к редакцию "Вестей" по телефона 54 - 46 - 60.  

 
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