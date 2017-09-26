В Кузбассе пройдут губернаторские сельскохозяйственные ярмарки

Те, кому овощи не привозят, могут тоже сэкономить. В пятницу в семи городах области: Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске и Междуреченске пройдут губернаторские сельскохозяйственные ярмарки, посвящённые дню уважения старшего поколения. Традиционно продукцию по ценам ниже рыночных на 10% представят кузбасские и алтайские предприятия, Собственники приусадебных участков смогут реализовать излишки выращенного урожая, а также приобрести саженцы и укрывной материал. Покупателям предложат широкий ассортимент свежего мяса, рыбы, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи, грибы. Пчеловоды привезут свежий мед.