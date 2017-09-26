Кузбассовец пойдёт в тюрьму за секс с девочками-подростками

В Тайге осудили 26-летнего мужчину, который по обоюдному согласию вступал в интимные отношения с девочками 14 и 15 лет.

- О близких взаимоотношениях с одним и тем же молодым человеком девочки узнали случайно. На этой почве между ними произошел конфликт, к урегулированию которого подключились сотрудники полиции. В беседе с подростками инспектору ПДН удалось выяснить истинную причину ссоры между подругами, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Мужчина не стал отрицать того, что встречался с обеими подругами. Однако, когда шло расследование, он «давил» на одну из девочек, ударил её по лицу и требовал изменить показания. В результате суд назначил кузбассовцу 8 с половиной лет колонии строгого режима.