Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Криминал
27 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 423

Кузбассовец пойдёт в тюрьму за секс с девочками-подростками

Кузбассовец пойдёт в тюрьму за секс с девочками-подростками

В Тайге осудили 26-летнего мужчину, который по обоюдному согласию вступал в интимные отношения с девочками 14 и 15 лет.

- О близких взаимоотношениях с одним и тем же молодым человеком девочки узнали случайно. На этой почве между ними произошел конфликт, к урегулированию которого подключились сотрудники полиции. В беседе с подростками инспектору ПДН удалось выяснить истинную причину ссоры между подругами, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Мужчина не стал отрицать того, что встречался с обеими подругами. Однако, когда шло расследование, он «давил» на одну из девочек, ударил её по лицу и требовал изменить показания. В результате суд назначил кузбассовцу 8 с половиной лет колонии строгого режима.

        

 
Архив
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

«Вести-Кузбасс» и областной кардиоцентр проводят акцию «Здоровое сердце»
11 сентября 2017 1719
В Кузбассе горела фура с 10 тоннами картофеля
27 сентября 2017 2270
В центре Кемерова горожане попали в сильные пробки
27 сентября 2017 131
Кемеровчанка ищет свидетелей драки
27 сентября 2017 994
Кузбассовец пойдёт в тюрьму за секс с девочками-подростками
27 сентября 2017 423
В Кузбассе пройдут губернаторские сельскохозяйственные ярмарки
26 сентября 2017 348
Кузбассовцам раздали овощные наборы
26 сентября 2017 106
В домах Анжеро-Судженска появилось тепло
26 сентября 2017 138
Кузбасский Хатико и его щенки ищут хозяев
26 сентября 2017 166
Кузбассовцев призвали помочь мужчине, которого могут выселить из квартиры из-за 25 кошек
26 сентября 2017 268
Супруги из Краснодара убили и съели 30 человек
26 сентября 2017 817
В Прокопьевском районе прошла «Грязная прогулка»
26 сентября 2017 183
Кемеровчанка дистанционно обманула жителей Самарской и Архангельской областей
26 сентября 2017 204
В Кузбассе продолжают развозить благотворительные овощные наборы
26 сентября 2017 121
Жители кемеровского двора выступили против благоустройства
26 сентября 2017 439
В Кемерове ночью ограничат движение
26 сентября 2017 149
Олег Тиньков отзывает иски против кемеровских блогеров Nemagia
26 сентября 2017 485
На въезде в Новокузнецк сбили человека
26 сентября 2017 146
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 26.09.17
26 сентября 2017 185
События недели
"События недели" от 24.09.2017
24 сентября 2017 542
Жителю Кузбасса грозит пожизненный срок
26 сентября 2017 511
Список финалистов акции "Здоровое сердце"
26 сентября 2017 74
В Кузбассе пройдёт фестиваль советской песни
25 сентября 2017 143
Тимбилдинг ГТРК «Кузбасс»
25 сентября 2017 149
В Кемерове нашли брусчатку 30-х годов
25 сентября 2017 164
Видео: кемеровский цирк
25 сентября 2017 188
Каков основной метод лечения инфаркта миокарда?
25 сентября 2017 84
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.