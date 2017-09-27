Кузбассовец 9 лет хранил труп убитого мужчины в погребе

Полицейские раскрыли убийство девятилетней давности.

Инцидент произошёл в июне 2008 года, злоумышленник распивал алкоголь в компании своей сестры, её сожителя и двух приятелей. В какой-то момент один из гостей начал конфликтовать с женщиной и набросился на неё с ножом. Брат хозяйки выбил оружие из рук дебошира и избил его до потери сознания. Потом он попросил сожителя сестры увести её из дома в магазин. Пока они отсутствовали, мужчина перерезал горло обидчику родственницы и вместе со вторым гостем вынес тело во двор, и сбросил его в разрушенный погреб.

Погибший гражданин вёл асоциальный образ жизни, поэтому о его пропаже никто не заявлял.

Спустя 9 лет правоохранителям стало известно об убийстве и о том, что тело жертвы сбросили в заброшенный погреб. Полицейские нашли убийцу, и он показал им, где спрятал тело.

«В ходе поисковых мероприятий следственно-оперативной группой были обнаружены скелетированные останки человека», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Уголовное дело в отношении злоумышленника передали в суд.