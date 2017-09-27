Кузбассовцы готовятся к снежной зиме

В Кузбассе руководители организаций вооружаются малогабаритной техникой для уборки снега. В Кемеровской областной детской больнице приобрели механического помощника в наведении порядка на территории. Раньше девять гектаров собственной площади обрабатывали вручную сами, либо приглашали сторонние организации. Теперь многофункциональный трактор отечественного производства справится и с мусором, и снегом, и даже помоет проезжую часть. Кроме того, новая грузовая тележка позволит перевозить крупногабаритные вещи. Планируется, что купленная за полтора миллиона рублей техника в скором времени окупится.