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27 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 69

В Новокузнецке предложили назвать улицу в честь Амана Тулеева

В Новокузнецке предложили назвать улицу в честь Амана Тулеева

В областном «Банке идей» появилось предложение назвать одну из улиц Новокузнецка в честь губернатора Кемеровской области.

Жительница южной столицы Кузбасса считает, что труд Амана Тулеева стоит увековечить уже сейчас.    

«Он очень много сделал для Кузбасса в целом. Я лично от него неоднократно получала помощь. Благодаря ему я каждый год получаю овощные наборы, а когда у меня были большие сложности (просто не могла выйти на улицу, так как инвалиду-колясочнику преодолеть четыре ступени невозможно), он помог купить съёмные пандусы. Уверена, что у многих кузбассовцев есть своя история, как губернатор им помог», - написала автор идеи. 

 
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