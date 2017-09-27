Кузбассовцам предложили купить продукты по сниженным ценам

Качественные, экологически чистые продукты можно будет купить в пятницу. В 7 городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, и Междуреченске состоятся губернаторские ярмарки. Цены по традиции ниже рыночных на 10 процентов. Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов. Реализовать излишки выращенного урожая смогут и дачники. Кроме того, здесь можно приобрести вязаные варежки и носки. Самое время готовиться к зиме.