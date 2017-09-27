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Новости |Происшествия
28 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 262

В Кузбассе под весом грузовика обрушился мост

В Кузбассе под весом грузовика обрушился мост

ЧП произошло днём 27 сентября в Мариинске  на 65-м километре автодороги «Таежно-Михайловка — Мариинск». Снимки очевидцы вечером опубликовали в Сети.    

- Водитель автомобиля «МАН» нарушил требования знака «Движение грузовых транспортных средств запрещено» и выехал на временный мост через реку Кия. Однако, под грузом фуры мост рухнул, тягач ушел под воду, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на собственные источники.

В результате три населенных пункта – села Туйла, Таежно-Михайловка и Таежно-Александровка – остались без автомобильного сообщения. Здесь проживает в общей сложности более 400 человек, людей переправляют через реку с помощью водного транспорта.

 
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