В Кемерове пройдёт бесплатная юридическая консультация

Тем, кто не хочет нарушать законы поможетт бесплатное юридическое просвещение. Такая возможность появится у жителей областного центра. Это начало основного этапа работы Кемеровского отделения «Ассоциации юристов России». Оно было образовано в июле. Его возглавил председатель коллегии адвокатов «Регионсервис» Денис Рыбаков. Среди планов - проведение «Единого дня оказания бесплатной правовой помощи». Уже завтра по адресу проспект Ленина 128 «А» в библиотеке семейного чтения с 15 до 18 часов все желающие смогут получить консультацию у специалистов регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, прокуратуры и адвокатов «Регионсервиса».