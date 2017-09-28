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Новости |Происшествия
28 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 358

Стали известны подробности ЧП с обвалившимся мостом в Мариинском районе

Госавтоинспекция Кузбасса обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на знаки и выполнять их предписания. Даже небольшая ошибка может дорого обойтись.Так в Мариинском районе водитель фуры проигнорировал знак «Движение грузовых транспортных средств запрещено» и выехал на деревянный мост через реку Кия. Переправа не выдержала и машина ушла под воду. На данную минуту  известно, он перевозил древесину. Шофер сумел выбраться из кабины. Без автомобильного сообщения теперь - три населённых пункта, где проживает более 400 человек. Сейчас людей переправляют на лодках. 

 
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