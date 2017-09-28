В Кемерове частично перекрыли Кузбасский мост

В Кемерове специалисты продолжают плановый ремонт деформационных швов на Кузбасском мосту. Уже выполнено бетонирование, приступили к монтажу металлоконструкций, гидроизоляции и асфальтированию. Работы, которые усиленно ведутся и в ночное время, будут завершены в ближайшие дни. Обращаем внимание автомобилистов - частично перекрыты полосы для движения.

В Кемерове специалисты продолжают плановый ремонт деформационных швов на Кузбасском мосту. Уже выполнено бетонирование, приступили к монтажу металлоконструкций, гидроизоляции и асфальтированию. Работы, которые усиленно ведутся и в ночное время, будут завершены в ближайшие дни. Внимание: частично перекрыты полосы для движения.