В Новокузнецке «пытались похитить» двух школьниц

Неизвестные распространяли информацию о похищении детей в южной столице Кузбасса.

В распоряжении «Правоохранительного портала Кузбасса» появилось сообщение, которое рассылали жителям Новокузнецка.

«Внимание!!! Уважаемые родители! в 11.09.2017 прямо на уроке физкультуры у 3 класса школы 40 (левый берег) была попытка похищения учениц!!! Молодые люди: два у авто, двое подошли к детям. Оба приятной внешности. Уговаривали девочек идти в машину, но это вовремя заметила учитель физкультуры и те скрылись! Поэтому проведите беседу на тему безопастности на улице, с незнакомыми не общаемся вообще! С порога школы ни шагу! Будьте бдительны!!! (информация уголовного розыска). Не поленитесь, перешлите родителям, которых вы знаете», - приводит текст сообщения издание.

Отмечается, что сигналы об этих преступлениях в полицию не поступали. Примечательно, что на левом берегу Новокузнецка школы №40 нет.

Подобные рассылки уже ни раз встречались в разных регионах России и Украины.