В Кузбассе судебный пристав притворился девушкой, чтобы встретиться с должником

Алиментщик из Мысков рассчитывал на свидание с девушкой, а попал на встречу с судебным приставом.

Кузбассовец не платил алименты с 2014 года и накопил долг около 200 000 рублей. Детей он не навещал и по месту прописки не проживал.

Чтобы найти мужчину судебный пристав зарегистрировался в социальной сети под видом девушки и договорился с неплательщиком о встрече. Кузбассовец находился в медицинском учреждении, и «новую знакомую» он ждал в гости в палате.

По сообщению УФССП по Кемеровской области, специалист сообщил алиментщику, что после выписки ему необходимо явиться в отделении приставов, так как в его отношении будет составлен административный протокол за неуплату алиментов.