За время конфликта с Nemagia Олег Тиньков стал богаче на 400 миллионов долларов

Ссора миллирадера Олега Тинькова с кемеровскими блогерами Nemagia умножила его состояние на 400 миллионов долларов, об этом, проведя подсчёты, сообщает Forbes.

Издание пишет, что на 8 августа состояние Тинькова оценивалось в 1,6 миллиарда рублей. Уже 26 сентября называется сумма в два миллиарда. Кстати, тот день бизнесмен пообещал отозвать иски к Nemagia. Эксперты считают, что увеличение дохода связано с подорожанием акций банка: с начала августа по конец сентября они выросли с 13 до 17 долларов за акцию.

- Согласно данным аналитиков, за 1,5 месяца, прошедшие с начала публичного конфликта, в СМИ всех уровней и типов и Тинькова, и блогеров «Немагии» упомянули более 4000 раз каждого. «При этом совместных упоминаний банкира и блогеров было более 3900, что говорит почти о полном совпадении информационных полей рассматриваемых героев, - пишет журнал.

Напомним, миллиардер подал иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей за видеоролик, который, по мнению бизнесмена, является клеветническим