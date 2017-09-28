Синоптики Кузбасса дали прогноз на выходные дни

В Кемеровской области в ближайшие дни будет прохладно, не обойдётся и без осадков. Такую погоду в регион принесли холодные арктические воздушные массы.

Днём в пятницу температура …+3…+8, ожидается усиление северо-западного ветра. Ночью -…-3…+2, при прояснениях до …-7, дожди и мокрый снег.

- В субботу и в воскресенье температура останется в тех же пределах: днем не будет превышать отметок …+3…+8, в ночные часы будет понижаться до …-3…+2, при прояснениях до …-7, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре. Синоптики отметили, что стоит ждать осадков в виде мокрого снега и дождя, в понедельник погода тоже значительно не поменяется.