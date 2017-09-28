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28 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 134

Пьяный новокузнечанин не заметил, как насмерть сбил женщину

Пьяный новокузнечанин не заметил, как насмерть сбил женщину

Мужчину осудили за «пьяное» ДТП.

Инцидент произошёл в марте 2017 года в Новокузнецке. Водитель ВАЗ-2107 возвращался от друзей после застолья. По словам мужчины, он отвлёкся от дороги, чтобы прибавить звук на магнитоле и не заметил, как сбил женщину на пешеходном переходе. После аварии, «Жигули» продолжили движение, не сбавляя скорости. Очевидцы происшествия догнали «семёрку» и вызвали полицейских.

От полученных травм 63-летняя пострадавшая скончалась.

 По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области,  суд приговорил новокузнечанина к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновник аварии выплатит родственникам погибшей 900 000 рублей морального вреда.  

 
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