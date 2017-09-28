Назначен новый главный врач станции кемеровской скорой помощи

С сегодняшнего дня кемеровскую скорую возглавил Сергей Киреев, ранее он занимал должность заведующего центральной подстанцией города. Опыт работы главного врача 26 лет. Начинал в 91 году санитаром, а с 95 года, после окончания ординатуры, был педиатром. Стоит отметить, что именно от врачей службы 03 поступило огромное количество обращений к областным властям. Медики жаловались на низкую зарплату, и на сложные отношения внутри коллектива. Какие планы у нового руководства - смотрите в 20.45.