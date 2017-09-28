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28 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 88

На кузбасских ярмарках цены на продукты будут ниже на 10%

Свежие кондитерские изделия, рыбу, мясо, овощи и фрукты по ценам ниже рыночных на 10% можно будет купить в пятницу на губернаторских ярмарках. Они пройдут в 7 городах:  Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Для дачников, которые захотят реализовать излишки выращенного урожая, организуют отдельные торговые ряды. Также откроют двери мобильные офисы МФЦ. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа социального такси. 

 
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