На кузбасских ярмарках цены на продукты будут ниже на 10%

Свежие кондитерские изделия, рыбу, мясо, овощи и фрукты по ценам ниже рыночных на 10% можно будет купить в пятницу на губернаторских ярмарках. Они пройдут в 7 городах: Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Для дачников, которые захотят реализовать излишки выращенного урожая, организуют отдельные торговые ряды. Также откроют двери мобильные офисы МФЦ. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа социального такси.