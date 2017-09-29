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Новости |Общество
29 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 91

Новый начальник кемеровской скорой помощи рассказал о рабочих планах

Назначен  главный врач станции скорой помощи Кемерова. Им стал Сергей Киреев. Нового руководителя коллективу представил заместитель губернатора  по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Киреев в службе уже  26 лет. Начинал  в  91 санитаром. Причиной перемен стало то, что от сотрудников скорой  в последнее время поступало  огромное  количество  обращений  к  областным  властям.  Медики  жаловались   на  низкую  зарплату  и сложные  отношения  внутри  коллектива.

 
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