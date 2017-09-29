Новый начальник кемеровской скорой помощи рассказал о рабочих планах

Назначен главный врач станции скорой помощи Кемерова. Им стал Сергей Киреев. Нового руководителя коллективу представил заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Киреев в службе уже 26 лет. Начинал в 91 санитаром. Причиной перемен стало то, что от сотрудников скорой в последнее время поступало огромное количество обращений к областным властям. Медики жаловались на низкую зарплату и сложные отношения внутри коллектива.