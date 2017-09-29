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Новости |Происшествия
29 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 168

Кемеровчанка избила беременную женщину

Кемеровчанка избила беременную женщину

Конфликт между женщинами произошёл в отделении связи. Сначала они ругались, а затем началась потасовка.

- Потерпевшая схватила оппонентку за куртку, а та в ответ несколько раз пнула ее, в том числе в живот. Кемеровчанок разняли очевидцы, которые сразу же вызвали скорую помощь и полицию, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.  Потерпевшую, которая была на пятом месяце беременности, увезли в больницу. В отношении 45-летней нападавшей составили административный протокол, ей грозит  штраф в размере 5.000 рублей.

 

 
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