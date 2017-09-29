Кемеровчанин организовал сетевой магазин по продаже наркотиков

В Кемерове перед судом предстанет 36-летний местный житель за организацию сетевого-магазина по продаже наркотиков. Через социальную сеть он сбывал «спайсы» и так называемую «соль» В целях конспирации не привлекал посторонних и всем процессом занимался лично. Наркоторговца задержали, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Я добавлю, в этом году полицейские пресекли деятельность 11 интернет-точек. Изъято более тридцати килограммов синтетики. К уголовной ответственности привлечены около 40 человек.