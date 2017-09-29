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29 сентября 2017 ГТРК «Кузбасс» 59

Кемеровчанин организовал сетевой магазин по продаже наркотиков

В Кемерове перед судом предстанет 36-летний местный житель за организацию сетевого-магазина по продаже наркотиков. Через социальную сеть он сбывал «спайсы» и так называемую «соль»  В целях конспирации не привлекал посторонних и всем процессом занимался лично. Наркоторговца задержали, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.  Я добавлю,  в этом году полицейские пресекли деятельность 11 интернет-точек. Изъято более тридцати килограммов синтетики. К уголовной ответственности привлечены около 40 человек. 

 
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