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Новости |Происшествия
2 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 127

В Новокузнецке пропал 12-летний школьник

В Новокузнецке пропал 12-летний школьник

В Новокузнецке 1 октября пропал  12-летний Владимир Савков. Мальчик ушел из дома по улице Свердлова в неизвестном направлении, сообщает «Лиза Алерт Кузбасс».

Рост ребёнка  152 сантиметра, у него худощавое телосложение. Волосы светло-русые, глаза зелёные глаза. Из одежды была красная куртка, жёлтая шапка, серые штаны и чёрные кроссовки. Среди особых примет отмечается  родинка на шее.

Всех, кто что-то знает о мальчике, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный по России) или 112.

 
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