В Новокузнецке пропал 12-летний школьник

В Новокузнецке 1 октября пропал 12-летний Владимир Савков. Мальчик ушел из дома по улице Свердлова в неизвестном направлении, сообщает «Лиза Алерт Кузбасс».

Рост ребёнка 152 сантиметра, у него худощавое телосложение. Волосы светло-русые, глаза зелёные глаза. Из одежды была красная куртка, жёлтая шапка, серые штаны и чёрные кроссовки. Среди особых примет отмечается родинка на шее.

Всех, кто что-то знает о мальчике, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный по России) или 112.