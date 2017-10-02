Появилось видео с места жёсткого ДТП Nissan и Toyota в Кузбассе

Последствия серьёзной аварии на кузбасской трассе попали в объектив видеорегистратора.

Инцидент произошёл на автодороге Кемерово — Анжеро-Судженск 1 октября. В 10:30 автомобиль Toyota Mark II выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Nissan Juke.

По сообщению «Газеты Кемерова», в аварии никто не пострадал. За рулём «легковушки» находился 29-летний мужчина, кроссовером управляла 40-летняя женщина.

Судя по кадрам, снятым на видеорегистратор, машины получили серьёзные повреждения передней части.

Видео: "Регион 42"